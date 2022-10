Keine Mehrheit mehr für Rot-Grün in Hamburg Wandsbek Stand: 23.10.2022 18:02 Uhr Politisches Beben in Hamburg-Wandsbek: Im größten Bezirk der Stadt hat die rot-grüne Koalition keine Mehrheit mehr. Grund sind Probleme bei den Grünen - ihre Fraktion hatte einen weiteren Abgeordneten verloren.

Mit 15 Abgeordneten waren die Grünen in Wandsbek nach den Bezirkswahlen gestartet - inzwischen sind es nur noch 12. Zwei Abgeordnete hatten in den vergangenen Jahren die Fraktion verlassen und sind als fraktionslose Abgeordnete in der Bezirksversammlung geblieben. Kürzlich war dann ein Abgeordneter, Jan Otto Witt, aus Hamburg weggezogen. Und seine Nachrückerin Maria von Trotha will nach Angaben der Grünen auf keinen Fall Mitglied der Fraktion werden. Deshalb fordern die Grünen sie auf, ihr Mandat zurückzugeben.

Dressel: Menschen erwarten in Krisenzeiten Verlässlichkeit

Erst einmal aber ist die rot-grüne Mehrheit dahin. Und die Unruhe groß bei SPD und Grünen. Denn im Frühjahr kommenden Jahres steht eine wichtige Wahl an: Dann stimmt die Bezirksversammlung über den neuen Bezirksamtsleiter ab. SPD-Bezirkschef und Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel sagt: In Krisenzeiten erwarten die Menschen von der Politik zurecht Stabilität und Verlässlichkeit. Die personellen Entwicklungen bei den Wandsbeker Grünen seien das Gegenteil davon.

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Grüne