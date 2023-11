Stand: 10.11.2023 12:30 Uhr Keine Märchenschiffe am Jungfernstieg zur Weihnachtszeit

Die beliebten Märchenschiffe am Jungfernstieg zur Weihnachtszeit wird es in diesem Jahr nicht geben. Das bestätigte Brigitte Engler vom City Management. Für die Märchenschiffe brauche man dringend eine Bäckerei als Partner und so einen Partner gebe es nicht. In der Vergangenheit hatte das City Management auf den fünf Alsterschiffen rund vier Wochen lang ein kostenloses Mitmachprogramm für Kinder und Familien angeboten. Das "Hamburger Abendblatt" hatte zuerst berichtet.

