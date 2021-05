Keine Corona-Fälle mehr in Hamburger Pflegeheimen Stand: 19.05.2021 08:53 Uhr In den Hamburger Pflegeheimen gibt es nach Angaben der Sozialbehörde keinen aktuellen Corona-Fall. Das war zuletzt Ende September des vergangenen Jahres so.

"Corona ist in Hamburgs Pflegeheimen vorläufig überstanden", sagte Behördensprecher Martin Helfrich der Nachrichtenagentur dpa. In der Hansestadt leben rund 16.000 Senioren in etwa 150 Pflegeeinrichtungen.

Anfang Januar Höhepunkt der Pandemie in Heimen

Am 6. Januar hatte die Pandemie ihren Höhepunkt in den Heimen erreicht. Damals waren nach Angaben von Helfrich 744 Bewohner in 70 Einrichtungen infiziert. Nur wenige Tage zuvor hatte die Impfkampagne im Hospital zum Heiligen Geist im Stadtteil Poppenbüttel begonnen. Als erste Hamburgerin war dort am 27. Dezember eine 84-Jährige geimpft worden. Mitte März war die Zahl der infizierten Pflegeheim-Bewohner und -Bewohnerinnen in ganz Hamburg auf unter 20 gefallen.

Leonhard: "Schutzimpfungen zeigen Wirkung"

Bislang wurden insgesamt 3.500 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. "Die Schutzimpfungen zeigen Wirkung", erklärte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Hamburg sei zwar noch längst nicht im Ganzen geschützt, sie sei aber sehr erleichtert, dass der Schutz für die ältesten und pflegebedürftigen Hamburgerinnen und Hamburger so gut wirke.

Seniorenheime lange Zeit Corona-Hotspots

Die Seniorenheime waren seit Beginn der Pandemie Corona-Hotspots gewesen. Im Frühjahr vergangenen Jahres waren Besuche in Alten- und Behindertenheimen sieben Wochen lang ganz verboten. Im Dezember vergangenen Jahres wurden Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu regelmäßigen Schnelltests verpflichtet. Seit Ende April dürfen sich geimpfte und genesene Senioreinnen und Senioren in Heimen wieder freier bewegen und mehr Besuch empfangen.

