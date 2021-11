Keine Blindgänger: Bahnverkehr in Hamburg dennoch beeinträchtigt Stand: 13.11.2021 15:49 Uhr Der Bahnverkehr in Hamburg ist seit Freitagabend wegen Kampfmittelsondierungen erheblich beeinträchtigt. Zwar wurden keine Blindgänger gefunden, trotzdem kommt es bis Montagmorgen zu Behinderungen.

Die wichtige Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und Altona ist voraussichtlich noch bis Montagmorgen, 5 Uhr, für den Fern- und Regionalverkehr gesperrt. Züge aus Berlin, Hannover und Bremen enden bereits am Hauptbahnhof oder sogar schon in Harburg. Für Reisende aus Schleswig und Flensburg ist Altona die Endstation. Züge aus Süd- und Westdeutschland in Richtung Nordsee oder Kiel werden auch über Rothenburgsort im Osten Hamburgs umgeleitet. Die S-Bahn sei von der Streckensperrung vorerst nicht betroffen, hieß es von der Deutschen Bahn.

Metall gefunden, aber keine Blindgänger

Die Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg war notwendig, weil zwei Eisenbahnüberführungen zwischen dem Hauptbahnhof und dem Dammtorbahnhof erneuert werden. Umfangreiche Bodenuntersuchungen hatten nach Angaben der Deutschen Bahn Auffälligkeiten gezeigt. Am Sonnabend stellte sich dann heraus, dass dort keine Blindgänger liegen. Grabungen an fünf Verdachtsstellen hätten stattdessen Metall zutage gefördert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es kommt laut Bahn dennoch weiterhin zu Einschränkungen im Bahnverkehr, da die Gleise noch wiederhergestellt werden müssten.

Brücken sollen im kommenden Jahr abgerissen werden

Konkret handelt es sich um die beiden nebeneinander liegenden Eisenbahnbrücken über die Straßen Ferdinandstor und An der Alster nahe der Kunsthalle. Täglich rollen nach Angaben der Deutschen Bahn etwa 900 Regional- und Fernverkehrszüge über die Brücken. Die Bauwerke hätten das Ende ihrer technischen Nutzungsdauer erreicht, hieß es. Im kommenden Jahr sollen sie abgerissen und dann bis Ende 2025 durch Neubauten ersetzt werden.

Altona: Bauarbeiten an Bahnbrücke

Am Wochenende wird auch in Altona an einer Bahnbrücke gebaut. Im Bereich Stresemannstraße/Holstenplatz müssen Autofahrerinnen und Autofahrer deshalb mit Behinderungen rechnen.

