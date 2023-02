Kein negativer Corona-Test mehr für Besuch im Krankenhaus nötig Stand: 28.02.2023 20:52 Uhr Im Alltag spielt Corona schon länger kaum noch eine Rolle. Am 1. März fällt eine weitere Regel weg - auch in Hamburg.

Wer Angehörige oder Freunde im Pflegeheim oder im Krankenhaus besuchen will, der braucht dafür keinen negativen Corona-Test mehr. Die einzige Regel, die bis Anfang April bundesweit noch gilt, das ist die Maskenpflicht für Patienten und Besucher in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Arztpraxen - für Beschäftigte fällt sie bereits jetzt weg. Schluss ist auch mit den kostenlosen Bürgertests.

Mehrheit hält Ende der Corona-Regeln für richtig

Die meisten Menschen in Deutschland halten das Ende aller Corona-Regeln übrigens für richtig - das hatte erst am Wochenende eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergeben. Laut Pandemieradar des Robert Koch-Institutssteigt die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen gerade wieder etwas an. Auch in Hamburg gibt es einen leicht steigenden Trend nach oben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.03.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus