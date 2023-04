Stand: 03.04.2023 18:01 Uhr Kein Investor für insolventes Unternehmen A.W. Niemeyer

Der traditionsreiche Hamburger Schiffs- und Yachtausrüster A.W. Niemeyer muss schließen, weil das insolvente Unternehmen keinen Investor gefunden hat. Die Verhandlungen mit dem letzten Interessenten waren am Freitag gescheitert. Bei A.W. Niemeyer arbeiten rund 100 Beschäftigte. In allen acht Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz soll kurzfristig der Räumungsverkauf beginnen.

