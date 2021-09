Ab Freitag Warnstreik bei Flugzeughersteller Airbus Stand: 16.09.2021 13:20 Uhr Beim Flugzeugbauer Airbus wird ab Freitag gestreikt. Hintergrund sind die Pläne der Unternehmensführung, Teile abzuspalten und in zwei neuen Tochterfirmen zusammenzufassen.

"Am Verhandlungstisch kommen wir nicht weiter", sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Airbus lehne feste Zusagen für alle Beschäftigten und Standorte ab, so sein Vorwurf. Airbus hatte im April angekündigt, dass deutschlandweit rund 13.000 Beschäftigte in zwei neue Tochterfirmen wechseln sollen. Eine davon soll unter anderem die Flugzeugrümpfe bauen, die zweite kleinere Einzelteile.

In Hamburg mehr als 4.000 Mitarbeiter betroffen

Allein am Standort Hamburg wären davon mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Die IG Metall und Betriebsräte fürchten, dass die Beschäftigten künftig zu schlechteren Bedingungen arbeiten sollen.

Verhandlungen bislang ohne Ergebnis

Zwei Mal haben die Airbus-Führung und die Gewerkschaft in den vergangenen Wochen über einen Kompromiss verhandelt - jedoch ohne Ergebnis. Nun gibt es also einen Streik an allen Airbus-Standorten in Deutschland. In Hamburg sollen die Beschäftigten von Freitagvormittag bis Sonnabendfrüh die Arbeit niederlegen.

AUDIO: Warnstreik bei Airbus (1 Min) Warnstreik bei Airbus (1 Min)

IG Metall fordert Sozialtarifvertrag

Die Gewerkschaft fordert einen Sozialtarifvertrag, in dem die Bedingungen für die von der Umstrukturierung betroffenen Beschäftigten geregelt werden. Als Absicherung für die Beschäftigten fordert die IG Metall eine Abfindung von drei Bruttomonatsgehältern je Beschäftigungsjahr bei einem Sockelbetrag von 25.000 Euro, sollten Beschäftigte ihren Job verlieren. Von den Umbauplänen betroffen sind nach Angaben der IG Metall etwa 13.000 Beschäftigte an den Standorten in Hamburg, Bremen und Stade sowie bei Premium Aerotec in Nordenham, Varel und Augsburg.

