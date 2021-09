Kein Durchbruch bei Airbus - Warnstreiks rücken näher Stand: 08.09.2021 06:17 Uhr Der Streit um den Umbau von Airbus wird härter. Die Gewerkschaft IG Metall schließt nach der zweiten Verhandlungsrunde Warnstreiks nicht aus.

Mehrere Stunden haben Spitzenvertreter von Airbus, Betriebsräte und die IG Metall am Dienstag getagt. Ein Airbus-Sprecher sprach von einer "sachlichen Atmosphäre". IG-Metall-Verhandlungsführer Daniel Friedrich nennt die zweite Gesprächsrunde innerhalb einer Woche dagegen "ernüchternd". Man habe sich konkrete Vorschläge erhofft, sei aber enttäuscht worden.

Airbus will Mitarbeiter auslagern

Airbus will einen großen Teil der Beschäftigten in eine neue Tochterfirma auslagern. Davon betroffen wären allein in Hamburg mehr als 4.000 Menschen. Die IG Metall befürchtet mittelfristig schlechtere Bedingungen für die Mitarbeitenden. Einen neuen Verhandlungstermin gibt es bislang nicht.

Verhandlungen bei Airbus - demnächst Warnstreik?

Die Gewerkschaft wartet noch ab, ob Airbus in den kommenden Tagen konkretere Vorschläge unterbreitet als bisher. Anfang kommender Woche könnte dann bereits über mögliche Warnstreiks entschieden werden.

