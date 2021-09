Kein 3G in den Hamburger Wahllokalen bei Bundestagswahl Stand: 22.09.2021 07:56 Uhr Für die Bundestagswahl am Sonntag soll in den Hamburger Wahllokalen kein Test- oder Impfnachweis nötig sein. Statt auf 3G wird lediglich auf die Maskenpflicht und Abstandsregelungen gesetzt.

Am Sonntag stehen 1.268 Wahllokale für die Urnenwahl bereit, davon seien 868 barrierefrei. Im Wahllokal soll dabei weder eine Impf- noch Testpflicht gelten. Nur drei Dinge müsse man mitführen, stellte Hamburgs Landeswahlleiter Oliver Rudolf klar: "Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, nicht nur ihre Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis mit ins Wahllokal zu nehmen, sondern auch eine Maske und nach Möglichkeit auch einen Kugelschreiber." Der Kugelschreiber ist dabei kein Muss.

Maske und Abstand auch in Auszählzentren

Maske und 1,50 Meter Abstand seien auch dann Pflicht, wenn man die Auszählung beobachtet. Das gelte in den Wahllokalen und den Zentren für Briefstimmen: "Wir haben drei Auszählzentren in den Messehallen. Da werden die Briefe ausgezählt von Hamburg-Mitte, Altona und Eimsbüttel." Harburg zähle in der Edel Optics Arena, Wandsbek und Bergedorf an vielen Orten und Hamburg Nord in der Berufsschule City Nord. Eine erste Hamburg-Hochrechnung erwartet der Landeswahlleiter vor 20 Uhr.

Rudolf rechnet mit höherer Wahlbeteiligung

Er hoffe auf eine weiter steigende Wahlbeteiligung, sagte Rudolf. 2017 sei sie bereits auf 76 Prozent geklettert. "Ich kann mir bei dieser Wahl durchaus vorstellen, dass ein, zwei Prozentpunkte dazukommen, vielleicht sogar bis knapp 80 Prozent." Ob per Brief oder an der Wahlurne - es sei wichtig mitzuentscheiden, wer im nächsten Deutschen Bundestag die politische und gesellschaftliche Entwicklung bestimmt, sagte Rudolf.

