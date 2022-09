Stand: 28.09.2022 18:27 Uhr Katzenbabys ausgesetzt: Tierschutzverein bittet um Hinweise

Der Hamburger Tierschutzverein (HTV) bitte um Hinweise zu sieben ausgesetzten Katzenbabys. Sie seien am 20. September im Harburger Stadtpark neben Mülltonnen gefunden worden, wie der HTV am Mittwoch mitteilte. Die Tiere seien allein nicht lebensfähig und mit Katzenschnupfen infiziert gewesen, die oder der Verantwortliche habe den Tod der Kitten billigend in Kauf genommen, hieß es. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täterin oder des Täters führen, hat der HTV eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.09.2022 | 19:30 Uhr