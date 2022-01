Katholische Coming-Out-Aktion: Was Erzbischof Heße dazu sagt Stand: 24.01.2022 11:56 Uhr Es ist das wohl größte Coming-out, das es in der katholischen Kirche jemals gegeben hat: 100 nicht-heterosexuelle Gläubige gehen in der ARD-Dokumentation "Wie Gott uns schuf" gemeinsam an die Öffentlichkeit.

Zeitgleich wird ein Zusammenschluss von mehr als 100 Gläubigen unter dem Namen "Out in Church" online aktiv, um gegen die arbeitsrechtlichen Bestimmungen und ein intransparentes System zu protestieren, das Willkür und Drohungen gegen die Mitarbeitenden ermöglicht.

Heße bietet Gespräch an

In einer ersten Reaktion hat Hamburgs Erzbischof Stefan Heße Verständnis signalisiert: "Eine Kirche, in der man sich wegen seiner sexuellen Orientierung verstecken muss, kann nach meinem Dafürhalten nicht im Sinne Jesu sein", heißt es in seiner Stellungnahme vom Montag. Er bietet den Aktivisten und Aktivistinnen aus dem Erzbistum Hamburg ein Gespräch an.

Bei der Coming-Out-Aktion "Wie Gott uns schuf" kommen unter anderem Priester, Ordensbrüder, Gemeindereferenten, Religionslehrer und Sozialarbeiter zu Wort. Die Katholikinnen und Katholiken berichten von Einschüchterungen, Denunziationen, tiefen Verletzungen, jahrzehntelangem Versteckspiel und Doppelleben. Aus Hamburg erzählt beispielsweise der Religionspädagoge Jens Ehebrecht-Zumsande von seinen Erfahrungen als homosexueller Mitarbeiter der Kirche.

Forderungen an die katholische Kirche

Die Aktivisten und Aktivistinnen sind mit sieben Forderungen an die katholische Kirche herangetreten. Sie verlangen, als Schwule und Lesben in der Kirche ohne Angst leben und arbeiten zu können und fordern auch, das Arbeitsrecht zu ändern, damit die sexuelle Orientierung nicht dazu führen kann, dass man seinen Job verliert.

"Wie Gott uns schuf" läuft am Montag um 20.30 Uhr im Ersten und ist bereits jetzt in der ARD Mediathek abrufbar.

