Stand: 12.01.2023 08:57 Uhr Kassenärzte-Parlament: Neuer Chef für Vier-Tage-Woche

Die Hamburger Kassenärzte und -ärztinnen haben eines der wichtigsten Ämter neu besetzt: Michael Reusch ist neuer Vorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH), also dem Parlament der Kassenärzte. Der 68-jährige Hautarzt zeigte sich im Gespräch mit NDR 90,3 offen für weitere Ärzte-Proteste - wie der Idee einer Vier-Tage-Woche in den Arztpraxen. Damit könne man darauf aufmerksam machen, "dass es so nicht weitergehen kann."

