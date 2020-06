Stand: 27.06.2020 12:57 Uhr - NDR 90,3

Karstadt in Hamburg: Beschäftigte demonstrieren für Erhalt

Rund 100 Beschäftige von Galeria Karstadt Kaufhof haben am Sonnabend in der Hamburger Innenstadt gegen die angekündigte Schließung einiger Filialen demonstriert. Das Unternehmen hatte kürzlich bekannt gegeben, dass im gesamten Bundesgebiet mehr als 60 Zweigstellen geschlossen werden sollen. In Hamburg stehen vier der sieben Filialen vor der Schließung.

Protest-Aktion: Karstadt-Filialen vor dem Aus NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.06.2020 12:00 Uhr Beschäftige von Galeria Karstadt Kaufhof demonstrieren in der Hamburger Innenstadt gegen die angekündigte Schließung einiger Filialen. Knapp 600 Mitarbeiter sind in Hamburg betroffen.







Vier Hamburger Karstadt-Filialen vor dem Aus

Betroffen sind Wandsbek, Bergedorf sowie die beiden ehemaligen Kaufhof-Standorte in der Mönckebergstraße und im Alstertal Einkaufszentrum. Dort arbeiten insgesamt knapp 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihnen droht nun die Arbeitslosigkeit. "Das ist ein Kahlschlag und kein Sanierungsprogramm", sagte Heike Lattekamp von der Gewerkschaft Ver.di. "Wir werden mit maximalem Einsatz und vielen Aktionen für den Erhalt der Standorte und für die Zukunft der Beschäftigten und ihrer Familien hier in Hamburg kämpfen."

Wann endgültig entschieden wird, ob diese Häuser tatsächlich alle schließen müssen, steht noch nicht fest: Laut Ver.di laufen noch Gespräche mit den Vermietern. Die ehemaligen Karstadt-Häuser in der Innenstadt, in Eimsbüttel und in Harburg sollen erhalten werden.

Karstadt-Mitarbeiter demonstrieren für ihre Filialen NDR 90,3 - 27.06.2020 13:00 Uhr Autor/in: Karsten Sekund In der Hamburger Innenstadt haben Beschäftigte gegen die Sparpläne von Galeria Karstadt Kaufhof demonstriert. Karsten Sekdung berichtet von der Demo.







Karstadt Kaufhaus kämpft gegen Insolvenz

Schon länger kämpft die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ums Überleben. Durch die Corona-Krise hat sich die Situation noch einmal deutlich verschlimmert: Die Umsätze sind dramatisch eingebrochen. Jetzt werden wohl Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job verlieren. Der Plan des letzten großen deutschen Warenhauskonzerns sieht vor, zunächst 62 von 172 Filialen und zwei sogenannte Schnäppchencenter zu schließen, hieß es.

In Norddeutschland wird es voraussichtlich 15 Kaufhäuser treffen. Ver.di spricht von rund 6.000 Mitarbeitenden, denen bundesweit der Jobverlust drohe. Insgesamt arbeiten im Konzern zurzeit 28.000 Menschen.

