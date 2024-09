Karstadt-Gebäude in Eimsbüttel droht offenbar der Abriss

Stand: 04.09.2024 08:55 Uhr

Das Galeria Karstadt Kaufhaus in der Osterstraße in Hamburg-Eimsbüttel muss möglicherweise einem Neubau weichen. Das fürchten Anwohnende und Bezirkspolitiker. Hintergrund ist ein Schreiben des Bezirksamts an Nachbarn.