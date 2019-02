Stand: 17.02.2019 14:55 Uhr

Kaputte Lamelle behindert Verkehr am Elbtunnel

Für notwendige Wartungsarbeiten an der A7 war der Elbtunnel in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag voll gesperrt. Seit Sonntagmorgen können Autofahrer die Strecke wieder befahren - allerdings mit Einschränkungen. Denn eine gebrochene Lamelle führt voraussichtlich noch bis Montag früh zur Sperrung einer Fahrspur.

Lamelle am Elbtunnel muss repariert werden NDR 90,3 - 17.02.2019 15:00 Uhr Autor/in: Salander, Kai Bei Wartungsarbeiten im Hamburger Elbtunnel ist erneut eine gebrochene Lamelle entdeckt worden. Autofahrer müssen deshalb noch bis Montag früh mit Behinderungen auf einer Spur rechnen.







Reparaturarbeiten legen eine Spur lahm

Der Bruch der Lamelle war bei einer routinemäßigen Kontrolle der 99 Dehnungsfugen auf der A7 südlich des Elbtunnels aufgefallen. Noch in der Nacht machte sich ein Spezialteam daran, eine gebrochene Fuge auszutauschen. Die Arbeiten werden sich vermutlich bis Montag um 5 Uhr früh hinziehen. Eine Fahrspur der Hochstraße K20 in Richtung Süden in Höhe Waltershof bleibt solange gesperrt.

Zahlreiche Bäume gefällt

Das restliche Pensum haben die rund 300 Arbeitskräfte erledigt. Dazu zählten die Kontrolle sämtlicher Signalbrücken, die Reinigung alle Wasserabläufe sowie Asphaltierungarbeiten. In Höhe Hausbruch wurden bereits die Voraussetzungen für den Anschluss der A26 an die A7 geschaffen. Dafür wurden alle Bäume in dem Bereich der dortigen Uferböschung gefällt.

Weitere Vollsperrung im März

Der eigentliche Grund für die elfstündige Vollsperrung war der Test eines neuen Leitstellenrechners für den Elbtunnel. Er ist nötig, wenn für die Sanierung der A7 südlich des Tunnels ab kommendem Jahr der Verkehr umgeleitet werden muss. Anfang April sollen dafür die vorbereitenden Arbeiten beginnen.

Da diesmal nicht alle Kontrollen für den Leitstellenrechner durchgeführt werden konnten, wird es im März laut Verkehrskoordinator Christian Merl eine weitere Vollsperrung in beide Richtungen geben. Zuletzt war der Elbtunnel im Juli für eine Nacht komplett geschlossen worden.

