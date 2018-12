Stand: 30.12.2018 06:29 Uhr

Kampfmittelräumdienst zieht Bilanz

Der Kampfmittelräumdienst der Hamburger Feuerwehr hat in diesem Jahr nach vorläufiger Einschätzung eine etwas geringere Menge an Altlasten geräumt als im Vorjahr. Die Zahl der Einsätze sei aber unverändert im hohen Bereich gewesen, erklärte der Leiter des Dienstes, Peter Bodes. Es seien auch weniger große Sprengbomben entschärft worden.

Darum geht's: Blindgänger NDR 90,3 - 21.11.2018 19:00 Uhr Autor/in: Kathrin Otto Noch heute liegen an die 3.000 Fliegerbomben, aber auch Waffen, Munition und Granaten auf dem Hamburger Stadtgebiet. Doch, was macht man mit diesen Blindgängern?







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im Jahr 2017 hatte der Kampfmittelräumdienst gut 10,3 Tonnen Bomben, Granaten und sonstige Munition unschädlich gemacht. Das war fast dreimal so viel wie im Jahr 2016 (mit 3,7 Tonnen) gewesen. Die Explosivmasse, also der reine Sprengstoff, hatte sich beinahe vervierfacht - von 1,5 auf rund 5,6 Tonnen.

Besonders heikle Einsätze

22 Mal hatten die Sprengmeister große Sprengbomben mit einem Gewicht von 100 Pfund und mehr entschärfen müssen. Auch im Jahr 2018 gab es mehrere besonders heikle Einsätzen: Im August war eine US-amerikanische 1.000-Pfund-Bombe bei Bauarbeiten in Wandsbek entdeckt worden. Der Blindgänger hatte zwei unterschiedliche Zünder.

Im November sorgte eine britische 500-Pfund-Bombe im Schanzenviertel für Aufregung. Sie lag genau an der Stelle, die während des G20-Gipfels im Juli 2017 Brennpunkt der Krawalle gewesen war. Eine Woche später beseitigte der Kampfmittelräumdienst eine ebenfalls 500 Pfund schwere Bombe amerikanischer Bauart in Wilhelmsburg. In allen drei Fällen mussten Hunderte Bewohner ihre Häuser verlassen und wichtige Verkehrslinien unterbrochen werden.

Weitere Informationen Hamburgs Bombensucher: Noch 100 Jahre Arbeit Die Feuerwehr Hamburg betreibt die größte Luftbildauswertungsstelle Deutschlands. 11.000 Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg hat sie schon aufgespürt - mindestens 3.000 werden noch gesucht. (10.07.2016) mehr Fliegerbombe im Schanzenviertel entschärft Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Schulterblatt eine Fliegerbombe entschärft. Rund 1.400 Menschen mussten im Hamburger Schanzenviertel vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. (13.11.2018) mehr Vorarbeiten für Elbvertiefung haben begonnen Noch gibt es kein grünes Licht für die Elbvertiefung, dennoch legt man in Hamburg mit den Vorarbeiten los. Laut Wirtschaftssenator Horch wird bereits nach Bomben und Blindgängern gesucht. (20.02.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.12.2018 | 19:30 Uhr