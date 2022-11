Stand: 25.11.2022 16:18 Uhr Kampf gegen Einbrecher: Großkontrolle der Polizei

Im Kampf gegen Wohnungseinbrüche hat die Polizei in Norddeutschland am Donnerstag Kontrollen durchgeführt. Allein in Hamburg waren unter Federführung der Sonderkommission "Castle" mehr als 400 Beamte im Einsatz. Sie wollten sich ein Bild machen über reisende Einbrecherbanden und deren Bewegungsmuster. Insgesamt wurden fast 300 Fahrzeuge überprüft. Im Wagen eines kontrollierten Autofahrers in Harburg fanden die Polizisten sechs Kilogramm Marihuana. Wegen der Großkontrolle waren Beamte auch schnell bei einem versuchten Wohnungseinbruch in Sülldorf zur Stelle. Zwei junge Männer wurden festgenommen.

