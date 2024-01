Stand: 24.01.2024 07:32 Uhr Kampf gegen Drogenhandel: Hamburg bei Beratungen in Antwerpen

Wie können Hafenstädte den Kampf gegen den Drogenschmuggel verstärken? Darüber beraten am Mittwoch Vertreterinnen und Vertreter aus mehreren Städten in Antwerpen. Dort wollen sie auch eine Europäische Hafen-Allianz gegen den Drogenhandel gründen. Auch Hamburg ist dabei, ebenso Bremerhaven. Vor allem Drogenhändler aus Lateinamerika und dem Nahen Osten bringen Kokain und anderes Rauschgift nach Europa, meist in Schiffscontainern.

