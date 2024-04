Stand: 06.04.2024 20:40 Uhr Kampagnen-Auftakt "Vielfalt macht uns stärker"

Am Sonnabend haben an sieben verschiedenen Orten in der Stadt Chöre unter dem Motto "Vielfalt macht uns stärker" gemeinsam gesungen. Die Kampagne haben die Bezirksämter und unterschiedlichen Religionsgemeinschaften organisiert. Allein in Altona waren bei der Aktion 18 Chöre dabei, dazu kamen zahlreiche Passanten. Angeleitet von dem Direktor des Konservatoriums sangen die etwa 300 Personen eine Stunde lang Lieder, die verbinden. Mit der Aktion soll auch gegen Diskriminierung demonstriert werden.

