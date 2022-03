Kampagne soll das Hamburger Grundsteuermodell erklären Stand: 21.03.2022 11:31 Uhr Ab 2025 müssen Immobilienbesitzer und -besitzerinnen in der Stadt eine speziell auf Hamburg zugeschnittene Grundsteuer zahlen. Bereits in diesem Jahr müssen sie eine entsprechende Erklärung abgeben.

Fragen dazu beantwortet die Finanzbehörde ab sofort in einer breit angelegten Informationskampagne. Die Auftaktveranstaltung findet am Montagmittag auf dem Gänsemarkt statt. In den kommenden Wochen wird ein Team rund um Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) dann per Info-Mobil in allen sieben Hamburger Bezirken unterwegs sein.

Modell unterscheidet zwischen normaler und guter Wohnlage

Von 2025 an wird die Grundsteuer in Hamburg nach einem neuen System berechnet. Unter anderem soll die Steuerlast für Grundstücke in der Stadt auf Basis von Lage und Fläche berechnet werden und nicht nach dem Bodenwert, wie es das bundesweite Modell vorsieht. Wer in Hamburg in einer normalen Lage wohnt, zahlt demnach weniger als in einem Nobelviertel, bezogen auf den Quadratmeter. Aber wesentlich weniger, als wenn Hamburg das vom Bund vorgeschlagene Modell übernommen hätte.

Hamburg übernimmt Modell des Bundes nicht

Vor vier Jahren, im April 2018, hatte das Bundesverfassungsgericht das bisherige Grundsteuermodell gekippt. Der Bund erarbeitete dafür neue Regeln. Die will Hamburg aber nicht anwenden. Und zwar weil sie nach Ansicht des Senats dazu führen würden, dass gerade Menschen mit niedrigem Einkommen zu stark belastet werden. Das Hamburger Modell unterscheidet nun zwischen normaler und guter Wohnlage - analog zum Mietenspiegel.

