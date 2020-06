Stand: 14.06.2020 08:20 Uhr - NDR 90,3

Kammern fordern flexiblen Start ins Ausbildungsjahr

Die Handels- und die Handwerkskammer in Hamburg drängen wegen der Corona-Krise auf einen flexiblen Start ins neue Ausbildungsjahr. Hintergrund ist, dass derzeit noch ungewöhnlich viele Ausbildungsplätze nicht besetzt sind. Rund 1.000 Schulabgängerinnen und Schulabgänger weniger als normalerweise haben bislang einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet. Das sagte Fin Mohaupt, der Leiter der Ausbildungsberatung bei der Handelskammer. Bei großen Unternehmen seien zwar viele Stellen schon vor der Corona-Krise vergeben worden. Bei mittleren und kleineren Betrieben ist das seinen Angaben zufolge jedoch nicht der Fall.

Flexibler Start ins Ausbildungsjahr gefordert NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 14.06.2020 09:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Angesichts der Corona-Krise drängen Handels- und Handwerkskammer in Hamburg auf einen flexiblen Start ins neue Ausbildungsjahr. Dietrich Lehmann berichtet.







Auch späterer Ausbildungsstart möglich?

Die Vorauswahl der Bewerber könne man zwar auch online machen, aber in der Regel wollen die Firmen ihre neue Auszubildenden wenigstens einmal auch persönlich sehen - was in Zeiten von Kontaktbeschränkungen schwierig bleibt. Normalerweise startet das Ausbildungsjahr am 1. August. Dezeit gibt es nach Angaben von Mohaupt Gespräche mit den Berufsschulen und den Behörden, auch spätere Termine zu ermöglichen. Der Wunsch vieler Firmen: Auch wer erst am 1. November startet, soll keine Nachteile für seine Ausbildung haben.

Zustimmung signalisiert Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Es sei im Interesse aller, wenn die Zahl der Auszubildenden trotz der Corona-Krise nicht reduziert wird.

Corona-Prämie für neue Ausbildungsplätze Hamburg Journal - 09.06.2020 19:30 Uhr Wegen der Corona-Krise zögern Unternehmen Ausbildungsplätze anzubieten. Um gegenzusteuern, verspricht die Bundesregierung pro abgeschlossenem Vertrag eine Prämie von 3.000 Euro.







Bundesregierung plant Schutzschirm für Lehrstellen

Die Bundesregierung plant derweil offenbar ein 500 Milionen Euro teures Hilfsprogramm, um zu verhindern, dass betriebliche Ausbildungen wegen der Corona-Krise wegbrechen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sollen kleine und mittelständische Unternehmen bis zu 3.000 Euro Ausbildungsprämie erhalten. Außerdem soll es Hilfen geben, wenn Kurzarbeit für Auszubildende vermieden wird oder Lehrlinge aus insolventen Betrieben übernommen werden.

