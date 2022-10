Stand: 10.10.2022 12:42 Uhr Kajakfahrer sammeln über acht Tonnen Müll aus Hamburger Gewässern

Auch in Hamburg sind im Sommer rund 2.000 Paddlerinnen und Paddler für eine saubere Umwelt unterwegs gewesen. Das vierte Jahr in Folge haben sie mehr als 8.000 Kilogramm Müll eingesammelt. Die Boote für die Sammelaktion hatte die dänische Umweltinitiative GreenKayak zur Verfügung gestellt. Inzwischen liegen die grünen Boote unter anderem auch in Berlin, Dublin und Stockholm.

