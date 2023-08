Stand: 22.08.2023 12:54 Uhr Kaffeeröster Tchibo rutscht in die roten Zahlen

Wegen höherer Kosten und der Kaufzurückhaltung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ist der Hamburger Handelskonzern und Kaffeeröster Tchibo im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht. Bei einem stabilen Umsatz von 3,25 Milliarden Euro sprang im Jahr 2022 vor Zinsen und Steuern ein Verlust von 167 Millionen Euro heraus, wie die Tchibo-Holding Maxingvest am Dienstag in Hamburg mitteilte. Im Vorjahr hatte Tchibo noch einen Gewinn von 176 Millionen Euro verbucht. Zum Ergebnis nach Steuern macht das Unternehmen keine Angaben.

