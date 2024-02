Stand: 02.02.2024 20:48 Uhr Kaffee- und Süßwarenhändler Arko hat Insolvenz angemeldet

Der Hamburger Kaffee-, Tee- und Süßwarenhändler Arko, der zusammen mit Hussel und Eilles eine Holding bildet, hat erneut Insolvenz angemeldet. Bereits 2021 hatte das Unternehmen mit Sitz in Norderstedt eine Insolvenz in Eigenregie beantragt - als Folge der Corona-Krise - und sich letztlich retten können. Arko beschäftigt 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 300 Filialen. Die Gehälter sind für drei Monate gesichert.

