Kälteeinbruch in Hamburg: Leichter Schneefall - Winterdienst im Einsatz Stand: 26.11.2023 15:12 Uhr Die Kälte hält Einzug in Hamburg: Wegen glatter Straßen ist am Sonntagmorgen zum ersten Mal in dieser Saison der Winterdienst in der Hansestadt ausgerückt.

123 Einsatzkräfte seien im Einsatz, wie die Stadtreinigung am Sonntagmorgen mitteilte. Sie würden wichtige Hauptverkehrsstraßen, Strecken mit Buslinienverkehr sowie ein ausgewähltes Netz an Radwegen streuen. Bis zum Sonntagnachmittag ereigneten sich nach Angaben von Feuerwehr und Polizei keine größeren Unfälle. Die Stadtreinigung erinnerte Anwohnende allerdings an ihre Pflicht, Gehwege zu räumen und bei Glätte zu streuen und mahnte weiterhin zur Vorsicht.

Schneefall sorgt für erste Wintergefühle

Am Sonntag haben leichte Schneefälle in Hamburg erste Wintergefühle aufkommen lassen. Kinder nutzten die ersten Schneefälle, um in Parks kleine Schneemänner zu formen. Vielerorts blieb der Schnee aber nur vorübergehend liegen.

Für Hamburg rechnen Wetterexperten in der Nacht zum Dienstag mit einem kleinen Wintereinbruch. In der Hansestadt und an der Elbe seien dann leichtere Schneefälle zu erwarten, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag.

