Stand: 28.11.2023 07:59 Uhr Kälte und leichter Schneefall: Stadtreinigung streut Straßen

Der Winterdienst der Stadtreinigung ist am Dienstag erstmals in dieser Saison im Volleinsatz gewesen. Seit kurz nach Mitternacht streuten mehr als 700 Einsatzkräfte Hauptverkehrsstraßen, Busstrecken und Radwege. Am frühen Morgen gab es laut Polizei aber nur wenige Unfälle auf den Straßen.

