Stand: 18.02.2025 18:22 Uhr Kälte in Hamburg: Winternotprogramm länger geöffnet

Dauerfrost in Hamburg, nachts sinken die Temperaturen derzeit auf weit unter null Grad: Deshalb haben die Unterkünfte im Winternotprogramm jetzt länger geöffnet. Sie öffnen bereits ab 15 Uhr, also zwei Stunden früher als sonst. Und morgens können die Obdachlosen zwei Stunden länger in den Unterkünften in der Friesenstraße und der Halskestraße bleiben. Sobald die Temperaturen wieder steigen, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

