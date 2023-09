Stand: 08.09.2023 09:03 Uhr Kabelbrände sorgen für Probleme im Bahnverkehr

In der Nacht zum Freitag haben in Hamburg an drei verschiedenen Orten Kabelschächte an Gleisen gebrannt - unter anderem der in Allermöhe. Deshalb gab es am Freitagmorgen auch Probleme im Fernverkehr der Bahn. Einzelne ICE und IC-Züge Richtung Berlin und Rostock fielen aus, andere wurden umgeleitet. Bahnreisende können sich auf der Internetseite der Bahn über ihre Zugverbindungen informieren. Techniker untersuchen, wie groß der Schaden durch die Kabelbrände ist. Die Polizei ermittelt, ob es sich um Anschläge handeln könnte.

