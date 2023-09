Kabelbrände in Hamburg sorgen für Probleme im Bahnverkehr Stand: 08.09.2023 11:12 Uhr In der Nacht zum Freitag haben in Hamburg an drei verschiedenen Orten Kabelschächte an Gleisen gebrannt. Deshalb gab es am Freitag erhebliche Probleme im Fernverkehr der Bahn.

Am Freitagvormittag fielen nach Angaben der Bahn mehrere ICE und IC-Züge Richtung Berlin und Rostock aus. Andere wurden über Uelzen umgeleitet, wie eine Bahn-Sprecherin NDR 90,3 sagte. Bahnreisende sollten sich auf der Internetseite der Bahn über ihre Zugverbindungen informieren. Umleitungen über Uelzen verursachen auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin in der Regel rund 30 Minuten Verspätung. Auch der Nahverkehr war teilweise betroffen.

Schaden wird untersucht

Bei den Bränden wurden nach Angaben der Feuerwehr Versorgungsleitungen für Signal- und Kommunikationstechnik beschädigt. Techniker untersuchten, wie groß der Schaden ist. Wie lange noch mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen ist, ist unklar. Laut Bahn können sich die Probleme bis in den Abend hinziehen.

Polizei ermittelt

Da mehrere Brände an den Gleisen der Fernbahn in so kurzer Zeit eher ungewöhnlich sind, ermittelt die Hamburger Polizei. Sie untersucht, ob es sich um Brandanschläge handelt.

