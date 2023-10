Stand: 06.10.2023 16:10 Uhr Kabel beschädigt: Vodafone-Anschlüsse lange Zeit lahmgelegt

Kein Internet, Fernsehen oder Festnetz-Telefon: In Hamburg waren seit Donnerstagmorgen mehr als 4.000 Vodafone-Anschlüsse lahmgelegt. Der Grund: Bei Bauarbeiten für U-Bahn-Linie 4 in Horn wurde ein Glasfaserkabel beschädigt. Die Reparatur war laut Vodafone kompliziert, am Freitagabend war die Störung nach Angaben des Unternehmens wieder behoben.

