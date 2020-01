Stand: 06.01.2020 20:20 Uhr - NDR 90,3

KZ-Prozess: Nebenkläger im Zwielicht

Im Hamburger Prozess um den früheren KZ-Wachmann Bruno D. ist am Montag ein Nebenkläger und angeblicher Zeuge vorübergehend in den Blickpunkt gerückt. Nach einem "Spiegel"-Bericht bestehen Zweifel daran, dass der 76-jährige Moshe Peter Loth, wie vor Gericht behauptet, im KZ Stutthof inhaftiert war. Der aus den USA angereiste Loth hatte im November für Aufsehen gesorgt, weil er nach seiner Aussage auf den angeklagten 93-Jährigen zugegangen war - beide hatten sich dann umarmt.

Prozess gegen Ex-KZ-Wachmann: Historiker sagt aus Hamburg Journal - 06.01.2020 19:30 Uhr Im Prozess gegen einen früheren KZ-Wachmann hat ein Historiker den Angeklagten belastet. Begleitet wurde der Prozesstag von Zweifeln an der Glaubwürdigkeit eines Nebenklägers.







War Loth gar nicht im KZ?

Loth hatte ausgesagt, er sei nach seiner Geburt am 2. September 1943 als Baby mit seiner jüdischstämmigen Mutter in dem Konzentrationslager bei Danzig inhaftiert gewesen. Nach Recherchen des "Spiegel" gibt es jedoch keine Hinweise auf jüdische Vorfahren Loths. Seine Mutter sei zwar als Schwangere vier Wochen als "Erziehungshäftling" in Stutthof gewesen. Eine zweite Inhaftierung bei oder nach seiner Geburt habe es aber vermutlich nie gegeben. Sollte diese Darstellung zutreffen, könnte Loth seinen Status als Nebenkläger verlieren.

"Pathologische Selbstinszenierung"

Die Vorsitzende Richterin sagte, die Strafkammer werde die Unterlagen Loths gründlich prüfen. Ein anderer Opfervertreter sprach davon, dass die Vorwürfe einen Schatten auf den Prozess werfen würden. Der Anwalt einer Nebenklägerin sprach gegenüber dem Hamburg Journal von einer "pathologischen Selbstinszenierung". Die Anwälte des Amerikaners sagten, sie hätten nach dem Bericht das Gericht kontaktiert und weitere Unterlagen eingereicht. Der Bericht des "Spiegel" sei recht vage gehalten, so einer der Vertreter Loths.

Historiker belastet den Angeklagten

In dem Prozess vor dem Hamburger Landgericht geht es um den 93-jährigen Bruno D. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen vor. Als SS-Wachmann im KZ Stutthof soll er zwischen dem 9. August 1944 und dem 26. April 1945 "die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt" haben. Zu Beginn seines Prozesses hatte er behauptet, er habe damals keine Wahl gehabt. Den Einsatz in Stutthof hätte er nicht verweigern können.

Am Montag sagte ein Historiker aus und widersprach dem Angeklagten. Der Sachverständigte Stefan Hördler sagte, Bruno D. hätte sich damals dem Dienst im Konzentrationslager Stutthof entziehen können. Der Angeklagte sei bei seinem Einsatz in Stutthof Wehrmachtssoldat gewesen. Erst zwei Monate später, im September 1944, gehörte er der SS an. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte er beantragen können, in eine Einheit der Wehrmacht zurückversetzt zu werden. Der Historiker soll am nächsten Verhandlungstermin seine Aussage fortsetzen.

Zusammenfassung des Prozesstags um Bruno D. NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 06.01.2020 16:00 Uhr Im Prozess gegen den früheren KZ-Wachmann Bruno D. hat ein Historiker dessen Angaben widerlegt und es gibt Zweifel an einem Nebenkläger. Elke Spanner fasst den Prozesstag zusammen.







