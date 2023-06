KI-Forscherin Cordelia Schmid erhält Körber-Preis Stand: 29.06.2023 09:25 Uhr Die deutsche KI-Forscherin Cordelia Schmid wird mit dem Körber-Preis für Europäische Wissenschaft ausgezeichnet. Der Preis ist mit einer Million Euro dotiert und wird von der Hamburger Körber-Stiftung vergeben.

Schmid habe bahnbrechende neue Verfahren entwickelt, die Computern das inhaltliche Verstehen von Bildern ermöglichen. Dank ihrer Algorithmen könne Künstliche Intelligenz (KI) in Datenbanken mit Millionen Bildern in Sekundenbruchteilen Motive und Objekte auffinden.

"Wichtige Wegbereiterin der KI-Forschung"

Aktuell forsche die Preisträgerin an Systemen, die Videos inhaltlich interpretieren und sogar künftige Handlungen vorhersagen könnten, hieß es weiter. Zu ihren Zielen der Forschung zähle auch die Entwicklung von Robotern, die auf Sprachkommandos reagieren und unter anderem als intelligente Assistenten in Krankenhäusern oder in der Altenpflege eingesetzt werden können. Schmid sei eine wichtige Wegbereiterin der KI-Forschung, teilte die Stiftung weiter mit.

Körber-Preis wird im September im Rathaus überreicht

Der Körber-Preis wird der Informatikerin am 8. September im Hamburger Rathaus überreicht. Die Auszeichnung zu den weltweit höchstdotierten Forschungspreisen.

Weitere Informationen Zellbiologe Hyman bekommt Körber-Preis in Hamburg Der Brite ist für seine Forschung zu Erkrankungen wie Alzheimer ausgezeichnet worden. Der Körber-Preis ist mit einer Million Euro dotiert. (03.09.2022) mehr Hamburg: Batterieforscherin mit Körber-Preis geehrt Die britische Chemikerin hat den Preis in Hamburg für ihre Pionierarbeit bei der Optimierung von Batterien verliehen bekommen. (10.09.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.06.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wissenschaft