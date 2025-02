Juweliergeschäft in Hamburg-Harvestehude ausgeraubt Stand: 17.02.2025 19:55 Uhr Im Stadtteil Harvestehude ist am Montagabend ein Juweliergeschäft ausgeraubt worden. Betroffen ist ein Laden in der Oberstraße, an der Ecke Grindelberg. Der Familienbetrieb kauft Gold und andere Edelmetalle an. Laut Polizei geschah der Überfall gegen 18:30 Uhr. Mehrere Täter sollen an dem Raub beteiligt gewesen und anschließend geflüchtet sein.

Passant beobachtet den Überfall

Ein Passant alarmierte am Montagabend die Polizei, nachdem er in dem Geschäft eine körperliche Auseinandersetzung bemerkte. Der Anrufer verfolgte das Geschehen weiter und sah kurz darauf zwei dunkel gekleidete Männer mit Taschen in Richtung Grindelhochhäuser laufen.

Geschäftsinhaber bleibt unverletzt

Die ersten eintreffenden Polizeibeamten fanden den Geschäftsinhaber nahezu unverletzt vor. Er war von den Tätern bedroht worden, bevor diese ihn mit Gewalt ausraubten. Die Höhe der Beute ist noch unklar. An der Suche sind mehrere Streifenwagen und der Polizeihubschrauber Libelle beteiligt.

