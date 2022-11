Stand: 29.11.2022 12:11 Uhr Juwelier in Harburg: Diebstahl verhindert

In einem Juweliergeschäft in Harburg hat die Miteigentümerin einen Diebstahl verhindert. In dem Geschäft an der Bremer Straße soll ein unbekannter Mann am Montagmittag versucht haben eine Halskette zu stehlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als er den Schmuck einstecken wollte, hielt die 33-Jährige ihn fest. Der Räuber flüchtete ohne Beute aus dem Laden. Die Polizei sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen.

