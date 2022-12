Stand: 20.12.2022 20:21 Uhr Juwelier in Hamburger Innenstadt ausgeraubt: Täter flüchtig

In der Hamburger Innenstadt ist am späten Dienstagnachmittag ein Juwelier ausgeraubt worden. Mehrere Männer stürmten gegen 17.30 Uhr mit Schusswaffen in das Geschäft in der ABC-Straße. Verletzt wurde dabei niemand. Die Täter konnten mit Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro flüchten. Die Polizei sucht jetzt nach ihnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.12.2022 | 20:00 Uhr