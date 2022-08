Justizvollzugsanstalt Glasmoor wird 100 Jahre alt Stand: 26.08.2022 11:32 Uhr 100 Jahre Gefängnis - dieses Jubiläum wird in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Glasmoor gefeiert. Das Gefängnis gehört zu Hamburg, steht aber in Schleswig-Holstein.

In der JVA steht der Resozialisierungsgedanke ganz vorn. "Hier wollen wir den Gefangenen den Weg in ein straffreies Leben nach der Haft ebnen", sagte Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne).

AUDIO: JVA Glasmoor wird 100 Jahre alt (1 Min) JVA Glasmoor wird 100 Jahre alt (1 Min)

Seit August 1922 bewirtschaftet die Gefängnisverwaltung Hamburg das Glasmoor in Norderstedt. Zunächst haben dort Gefangene Torf für das Kriegsversorgungsamt abgebaut und so die Brennstoffversorgung in Hamburg sichergestellt. Die Baracken wurden 1925 durch einen roten Klinkerbau abgelöst. Der damalige Oberbaudirektor Fritz Schumacher konzipierte die Anstalt ohne Mauern, Zäune und Gitter.

Platz für 231 Häftlinge

Heute ist im offenen Vollzug Platz für 231 Häftlinge. Gut die Hälfte der Insassen geht einer Beschäftigung oder Ausbildung außerhalb der Anstalt nach. Alle anderen arbeiten in der JVA. Elke Christina Roeder, Oberbürgermeisterin von Norderstedt, hob hervor, dass die JVA eine historisch und kulturell wichtige Einrichtung für den Ort ist. In Glasmoor ist unter anderem auch das Hamburger Gefängnismuseum untergebracht.

Weitere Informationen Hamburger Häftlinge bekommen Festnetz-Telefone Mehr Privatsphäre hinter Gittern: Gefangene in Hamburg können demnächst von ihrer Zelle aus telefonieren. (01.04.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.08.2022 | 12:00 Uhr