Stand: 31.05.2024 10:29 Uhr Juristische Niederlage für Eugen Block

Der Gastronom und Hotelier Eugen Block ist im Sorgerechtsstreit in seiner Familie vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht gescheitert. Block hatte eine Entscheidung des Familiengerichts angefochten. Der 83-Jährige hatte so versucht, Kontakt zu den Enkelkindern zu bekommen, die bei ihrem Vater in Dänemark leben. Das Familiengericht hatte sich für nicht zuständig erklärt - das hat das Oberlandesgericht bestätigt, sagte am Donnerstag ein Gerichtssprecher.

