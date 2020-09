Stand: 18.09.2020 14:17 Uhr - NDR 90,3

Juristen debattieren über Grundrechte in Corona-Zeiten

Etwa 200 Juristen aus ganz Deutschland diskutieren heute in der Hamburger Messe. Beim Deutschen Juristentag geht es um Rechtsfragen in Zeiten der Corona-Pandemie. Im Mittelpunkt stehen eingeschränkte Grundrechte und die Verteilung der finanziellen Lasten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Juristen-Treffens kann gleichzeitig digital und analog diskutiert werden. Die Veranstalter bieten einen Livestream zu der Veranstaltung an.

Steinmeier: "Keine politisch motivierten Grundrechtseinschränkungen"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnete das Forum des deutschen Juristentages. Aber auch er war nur digital, per Videobotschaft, dabei. Steinmeier ging in seiner kurzen Rede auf den schwierigen Abwägungsprozess der Politik in den Corona-Zeiten ein: "Der Staat ist dem Schutz der Bevölkerung verpflichtet, selbst dann, wenn die Gefahrenabwehr auf unsicherer Entscheidungsgrundlage erfolgen muss." Er erinnerte daran: "Es waren keine politisch motivierten Grundrechtseinschränkungen. Es war eine Pandemie zu bekämpfen."

AUDIO: Deutscher Juristentag in Hamburg (1 Min)

Gallina: Fortschritte bei Digitalisierung

Videos 1 Min Senatorin Gallina zur Digitalisierung in der Hamburger Justiz In Hamburg findet der Deutsche Juristentag statt. Mit dabei ist Hamburgs neue Justizsenatorin Anna Gallina. Sie kündigte weitere Schritte bei der Digitalisierung der Justiz an. 1 Min

Auch für die Justiz selbst sei die Pandemie eine enorme Herausforderung, meinte Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) im Anschluss an die Steinmeier-Rede. Sie verwies darauf, dass in dieser Zeit auch die Digitalisierung im Justizbereich vorangetrieben wurde.

Mittlerweile gibt es in 65 Prozent der Gerichtssäle in Hamburg Videokonferenztechnik. Außerdem startet kommende Woche das Pilotprojekt "Elektronische Akte" am Landgericht. An vier Zivilkammern werden neue Verfahren dann nicht mehr in Papierform, sondern als sogenannte E-Akte geführt.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Welche Beschränkungen gibt es, welche Lockerungen? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.09.2020 | 12:00 Uhr