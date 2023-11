Stand: 10.11.2023 10:03 Uhr Jungheinrich steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Der Hamburger Gapelstaplerhersteller Jungheinrich hat seit Jahresbeginn deutlich beim Umsatz und Gewinn zugelegt. Das Ergebnis vor Steuern liegt bei rund 340 Millionen Euro, ein Plus von knapp 30 Prozent. Allerdings spürt Jungheinrich nach eigenen Angaben inzwischen, dass sich die Konjunktur in Europa und den USA abkühlt. Die Zahl der Neubestellungen geht zurück. Jungheinrich hat weltweit rund 20.000 Beschäftigte, allein in Hamburg und Norderstedt sind es mehr als 5.000.

