Jungfernstieg-Umbau: CDU und AfD stimmen gegen Modernisierung Stand: 12.06.2023 20:40 Uhr Die geplante Modernisierung des Jungfernstiegs für 13,4 Millionen Euro beschäftigte den Verkehrsausschuss am Montag. Verkehrssenator Tjarks (Grüne) erklärte die Pläne. CDU und AfD stimmten gegen den Umbau, auch die Linke hat Bedenken.

Hamburgs gute Stube, der Jungfernstieg, wird aufgeräumt. Die Fahrbahn wird schmaler für eine Baumreihe mit einem dutzend Silberlinden. Versenkbare Poller sollen verhindern, dass Autos weiterhin illegal durchfahren. Rosa Domm (Grüne) lobt die Pläne: "Wir wollen diese repräsentative Straße grüner machen. Wollen die Aufenthaltsqualität steigern, dass man auch Lust hat, sich am Jungfernstieg aufzuhalten."

Kritik der Opposition am Umbau-Vorhaben

Widerspruch entzündet sich am autofreien Jungfernstieg. Die AfD ist dagegen, Heike Sudmann von den Linken sind 500 Meter autofreie Zone zu wenig: "Da fehlt mir bisher der Wille zu sagen: 'In der Innenstadt können wir ganz viele autobefreite Bereiche schaffen.'" Zumal es auch in Zukunft Busse und Taxis geben wird, die weiterhin den Jungfernstieg befahren dürfen. Kritik kommt auch von Anke Frieling von der CDU: "Der große Wurf ist das auf gar keinen Fall. Sie sehen eine weitere Reihe Bäume. Sie sehen keine weiteren Grünflächen."

Tjarks: "Produzieren mehr Aufenthaltsqualität"

Das Ziel des Senats ist es, ein "Magnet für die Innenstadt" zu schaffen. Dafür bekommt der Jungfernstieg Hingucker: Eine 100 Quadratmeter große Fläche, aus der Nebel aus dem Boden steigt, geschwungene Holzbetonbänke, die Terror-Anschläge mit dem Lkw aufhalten sollen und ein Außencafé vor dem Alsterhaus. Außerdem wird es "Spielzeug für Kinder" geben: "Beispielsweise ein Wasserspiel, ein Trampolin und andere Themen", so Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) im Hamburg Journal im NDR Fernsehen. So soll die Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Der endgültige Umbau ist den Angaben zufolge für Anfang nächsten Jahres geplant.

