Stand: 08.05.2022 14:51 Uhr Jungfernstieg: Kundgebung zum Ende des Zweiten Weltkriegs

Hamburg erinnert am Sonntag an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren. Aus diesem Anlass finden mehrere Demonstrationen und Kundgebungen statt. Die größte Veranstaltung läuft bis zum Abend auf dem Jungfernstieg. SPD, Grüne und CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft hatten sich darauf verständigt, den 8. Mai zu einem Gedenktag zu machen. Einem linken Bündnis geht das nicht weit genug. Es fordert stattdessen einen Feiertag. | Sendedatum NDR 90,3 08.05.2022 14:00