Stand: 15.02.2024 18:24 Uhr Jungfernstieg: Angriff auf 17-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Prügel-Attacke am Jungfernstieg hofft die Hamburger Polizei auf Hinweise. Am vergangenen Sonnabend haben junge Männer gegen 18.30 Uhr drei Jugendliche angegriffen. Ein 17-Jähriger saß mit Freunden auf einer Bank, als die offensichtlich angetrunkenen Männer sie bepöbelten. Drei von ihnen prügelten dann auf die Jugendlichen ein. Der 17-Jährige bemerkte erst zu Hause, dass er am Arm eine Stichverletzung hatte und kam stationär ins Krankenhaus. Einer seiner Freunde wurde außerdem leicht verletzt.

