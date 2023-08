Jungfernstieg: 17-Jähriger nach Messerattacke verhaftet Stand: 28.08.2023 12:47 Uhr Seit Monaten geraten am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt in den Abendstunden am Wochenende immer wieder Gruppen Jugendlicher aneinander. Nun wurde ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Ein 17-Jähriger ist möglicherweise der Täter.

Das Opfer war nach Angaben der Hamburger Polizei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend mit einem Messer angegriffen worden. Nach Informationen von NDR 90,3 geschah die Attacke gegen 4.15 Uhr. Zunächst sollen etwa 20 jüngere Feiernde aufeinander losgegangen sein.

14 Jugendliche kamen in Gewahrsam

Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann mit drei schweren Stichverletzungen im Oberkörper ins Krankenhaus. Nach dem Angriff nahm die Polizei 14 Jugendliche am Jungfernstieg in Gewahrsam. Bei dem Einsatz waren die Polizeikräfte mit Maschinenpistolen bewaffnet. Die Jugendlichen kamen später wieder auf freien Fuß.

17-Jähriger verhaftet

Später geriet ein bereits polizeibekannter 17-Jähriger in den Fokus der Ermittler und Ermittlerinnen. Nachdem er in seiner Wohnung in Bahrenfeld nicht angetroffen wurde, konnte die Polizei ihn später am Jungfernstieg festnehmen. Mittlerweile liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor.

Jungfernstieg in den Abendstunden sehr beliebt

Am Jungfernstieg an der Binnenalster kommt es an den Wochenenden immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Meist sitzen in den Abendstunden aber Hunderte von Jugendlichen friedlich auf den Stufen am Wasser, um das Ambiente zu genießen.

Polizei hat Ermittlungsgruppe Alster gegründet

Dabei wird nicht nur Alkohol konsumiert. Einige Feiernde nehmen auch Drogen zu sich. Bei Weitem nicht alle Feiernde sind aggressiv. Allerdings treffen sich dort auch einige gewaltbereite Gruppen, die im Streit auch zu Schlagstock oder Messer greifen. Die Hamburger Polizei hat deshalb die Ermittlungsgruppe Alster gegründet und will nun verstärkt gegen gewaltbereite Jugendliche vorgehen.

