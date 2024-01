Stand: 24.01.2024 13:35 Uhr Jungfernstieg: 14-Jähriger zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Am Jungfernstieg ist am Dienstagnachmittag ein 14-Jähriger zusammengeschlagen worden. Die Hamburger Polizei sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen für den Angriff im Bereich des Alsteranlegers. Offenbar waren zwei Jugendgruppen aneinandergeraten - dann wurde auf den am Boden liegenden 14-Jährigen eingeschlagen und getreten. Warum ist noch nicht klar. Die anderen fünf bis sechs Jugendlichen flohen in Richtung Ballindamm. Der 14-Jährige wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 24.01.2024 | 13:00 Uhr