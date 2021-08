Junger Mann verstirbt nach schwerem Unfall in Lohbrügge Stand: 10.08.2021 07:11 Uhr In Hamburg-Lohbrügge hat sich am Montagabend ein schwerer Autounfall ereignet. Ein 23-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Der verunglückte Pizza-Lieferant wollte am Abend an der Lohbrügger Landstraße in seinen Kleinwagen einsteigen. Dabei wurde er von einem größeren Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der 29-jährige Fahrer hatte den jungen Mann offenbar übersehen. Anschließend geriet der Unfallwagen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Der Unfallwagen überschlug sich und landete auf der Seite.

Unfallopfer verstirbt im Krankenhaus

Der 23-jährige Pizzabote wurde durch den Aufprall durch die Luft geschleudert. Er verlor bei dem Unfall ein Bein und verstarb in der Nacht im Krankenhaus. Der 57-jährige Fahrer des gerammten Autos und seine 56 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Unfall verletzt.

Blut wird auf Alkohol untersucht

Der Unfallfahrer wurde ebenfalls mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei war der 29-Jährige vermutlich betrunken. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

