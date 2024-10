Stand: 29.10.2024 07:16 Uhr Junger Autofahrer verursacht Unfall und versucht zu flüchten

In Lurup hat ein 19 Jahre alter Autofahrer am Montagabend einen Unfall verursacht. Laut Polizei sollte er auf der Luruper Hauptstraße überprüft werden. Daraufhin flüchtete er und fuhr bei Rot über eine Kreuzung. Dadurch verursachte er einen leichten Unfall und flüchtete weiter in Richtung Schenefeld. In der Straße Fahrenort verlor er dann die Kontrolle über das Auto und krachte gegen eine Laterne. Der Mann hatte keinen Führerschein.

