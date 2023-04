Stand: 17.04.2023 18:17 Uhr Junge wird zwischen S-Bahn und Bahnsteig eingeklemmt

Am S-Bahnhof Jungfernstieg ist am Montagnachmittag ein zehnjähriger Junge zwischen den Bahnsteigt und eine einfahrende S-Bahn geraten. Nach Angaben der Polizei war der Junge auf Brusthöhe eingeklemmt. Feuerwehrleute konnten ihn befreien und auf den Bahnsteig ziehen. Das Kind war ansprechbar und offensichtlich unverletzt. Zur Vorsorge brachte ein Rettungswagen den Zehnjährigen trotzdem in eine Kinderklinik.

