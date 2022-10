Stand: 09.10.2022 14:00 Uhr Junge wird bei Unfall in Allermöhe schwer verletzt

Bei einem Unfall in Allermöhe ist ein zehnjähriger Junge schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 54-jährige Frau den Stellbrinkweg, als das Kind plötzlich auf die Fahrbahn lief. Dabei wurde der Junge vermutlich vom Außenspiegel des Autos am Kopf getroffen und fiel zu Boden. Er kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht.

