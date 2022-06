Junge rassistisch beleidigt und geschlagen: Zeugen gesucht Nach einer Attacke auf einen 12-Jährigen in Hamburg-Billstedt sucht die Polizei Zeugen und Zeuginnen. Zwei Männer sollen den Jungen beleidigt und angegriffen haben, nun ermittelt der Staatsschutz.

Nach Angaben der Polizei ging der Junge auf dem Heimweg am Mittwochabend gegen 20 Uhr am Kollwitzring in Billstedt an einer Bank vorbei, auf der zwei Männer saßen. Die beiden Erwachsenen sollen den 12-Jährigen zunächst rassistisch beleidigt haben. Der Junge ging einfach weiter.

Männer sollen ihn geschubst und geschlagen haben

Einer der Männer verfolgte und schubste ihn auf den Boden. Anschließend schlug der Angreifer auf den 12-Jährigen ein, boxte ihn auf die Schulter und in den Bauch. Der andere Mann kam hinzu und schlug dem Jungen mit einem Gehstock gegen das Bein. Anschließend flüchteten beide Männer, sie sollen betrunken gewesen sein.

Nach dem Angriff lief der Junge nach Hause und rief die Polizei. Er erlitt leichte Prellungen und Schmerzen, wollte allerdings nichts ins Krankenhaus.

Polizei sammelt Hinweise

Einer der Täter soll 1,80 Meter groß und schlank sein, einen blonden Haarkranz haben und schwarze Kleidung getragen haben. Der kleinere Angreifer trug bei der Attacke einen weißen Pullover und soll eine Glatze haben. Hinweise können telefonisch unter 040/4286-56789 oder an persönlich an einer Polizeidienststelle abgegeben werden.

