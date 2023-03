Junge in der Elbe versunken: Suche vorerst eingestellt Stand: 01.03.2023 09:45 Uhr Ein zehnjähriger Junge ist am Dienstagvormittag in Hamburg in die Elbe gefallen und untergegangen. Das Unglück ereignete sich um kurz nach 11 Uhr am Fähranleger Bubendey-Ufer. Die Suche nach dem Jungen wird am Mittwoch zunächst nicht fortgesetzt.

Eine weitere Suche sei erst einmal nicht geplant, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Am Dienstag hatten Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot stundenlang nach dem Jungen gesucht. Taucher, mehrere Boote und auch ein Hubschrauber waren im Einsatz. Am Nachmittag gegen 16 Uhr war die Suche dann abgebrochen worden.

Offenbar tragischer Unfall

Noch ist unklar, warum der Junge ins Wasser fiel. Passanten hatten noch versuchten ihm zu helfen. Allerdings ohne Erfolg. Das Kind ging unter und tauchte nicht wieder auf. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Jungen um einen Zehnjährigen aus dem Bezirk Harburg. Die Familie des seit dem Morgen vermissten Jungen sei von Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams des Deutschen Roten Kreuzes betreut worden. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" war der geistig behinderte Junge aus einer Förderschule in Marmstorf abgehauen. Zeugenaussagen deuten auf einen tragischen Unfall hin. Die Polizei geht nicht davon aus, dass weitere Personen beteiligt waren.

